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في ذكرى تأسيس الأهلي الـ113.. أبو تريكة يوجه رسالة للجماهير

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

وجه محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، رسالة لجماهير الأهلى في الذكرى 113 لتأسيس القلعة الحمراء.

 

ونشر أبو تريكة تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "وحشني الأهلي .. 113 عام على تأسيس أعظم نادي فى الكون".

 

وكان أبو تريكة قد اعتزل عام 2013 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الأهلي، منذ انضمامه لصفوفه في عام 2003.

 

يُذكر أن أبو تريكة حصل على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا 4 مرات في أعوام 2006- 2008- 2012- 2013.

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