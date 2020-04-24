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البنك المركزي يكشف حقيقة طرح عملات بلاستيكية في مصر

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:48 ص
البنك المركزي
البنك المركزي

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء بشأن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لإلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020، موضحا أنه لم يتم تحديد أي موعد لطرح العملات المصنوعة من مادة البوليمر. وشدد على أن كافة العملات الورقية المستخدمة حاليا سارية كما هي دون تغيير، وأنه عند البدء في التحول إلى العملات البلاستيكية الجديدة، سيتم طرح فئة ال10 جنيهات كمرحلة أولى، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعا، محذرا من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

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