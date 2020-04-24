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فشل مفاوضات ميلان لضم مودريتش

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، فشل مفاوضات إي سي ميلان مع الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الكرواتي زفونيمير بوبان، مدير قطاع الكرة السابق في ميلان، كان على أعتاب الحصول على توقيع مواطنه مودريتش هذا الموسم.

 

وأشارت إلى أن مودريتش اقترب من الاتفاق على شروط انتقاله إلى الروسونيري، لكن المفاوضات انهارت بمجرد رحيل بوبان عن ميلان.

 

وكانت تقارير صحفية، قد المحت إلى رحيل مودريتش عن ريال مدريد في الصيف المقبل؛ بسبب تقدمه في العمر واقتراب عقده من الانتهاء، بالإضافة إلى تألق فيدي فالفيردي.

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