كريم بنزيمة بديلا لإدينسون كافاني في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إن باريس سان جيرمان يفكر في الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية.





ومن المتوقع أن يسعى نادي باريس سان جيرمان بضم مهاجم جديد قبل موسم 2020-21 حيث يستعد إدينسون كافاني ، هداف النادي للمغادرة في انتقال مجاني.





ومن غير المحتمل أن يبقى ماورو إيكاردي مع فريق باريس سان جيرمان ، مما يعني أن عمالقة العاصمة الفرنسية من المرجح أن يستهدفوا مهاجمًا جديدًا خلال فترة الانتقالات هذا الصيف.





وفقًا لموندو ديبورتيفو ، حددت باريس سان جيرمان بنزيمة كلاعب مثالي للعب مع نيمار وكيليان مبابي في الثلث الأخير من الملعب.





كان بنزيمة صاحب الـ 32 عامًا في حالة تألق رائعة لمدريد خلال موسم 2019-20 ، حيث سجل 19 مرة في 36 مباراة في جميع المسابقات ، بما في ذلك أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.





يذكر أن ستنتهي صفقة كريم بنزيمة الحالية في سانتياجو برنابيو في صيف 2022.