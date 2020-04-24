Advertisements

حقيقة إصابة نجم النصر السعودي بكورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، النيجيري أحمد موسى، حقيقة الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

ونقلت صحيفة الرياضية السعودية، تغريدة للاعب عبر حسابه الرئيسي على تويتر يؤكد خلالها أنه بخير وجميع أسرته كذلك.

 

وكتب موسى: "كونوا أكثر حرصاً على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي، وأتحدث هنا عن تلك التي تتعلق بعينة إيجابية حول فحوص فيروس كورونا، نحن نعزل أنفسنا لمدة 14 يوماً، وفقاً لما ينص عليه القانون، إذ أننا وصلنا إلى نيجيريا قادمين من السعودية، حافظوا على المسافة، وأبقوا بأمان".

 

وكان موسى غادر إلى العاصمة النيجيرية أبوجا على متن طائرة خاصة، أقلته وأفراد أسرته، بعد أن سمحت له إدارة النصر.

أخبار تهمك

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألف شخص

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يومين

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة القاطرة الإفريقية تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ 43 دقيقة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:10 ص

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

09:04 ص

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

10:05 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

10:39 م

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

07:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم