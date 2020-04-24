Advertisements

بوتين يوقع مرسوما بشأن تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
وكالات


وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، على قانون يسمح للأجانب بتقديم طلب للحصول على الجنسية الروسية دون أن يتخلوا عن جنسيتهم الأصلية.

وبالنسبة للراغبين في الحصول على الجنسية الروسية، والذين لهم حق في الحصول عليها بإجراءات مبسطة، يلغي القانون شرط الإقامة في الأراضي الروسية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى شرط تقديم أوراق تثبت امتلاك موارد رزق شرعية بالنسبة للبالغين بلا جنسية إذا كانت لديهم الجنسية السوفيتية في السابق وعاشوا أو يعيشون حاليا في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق دون أن تكون لديهم جنسية تلك الدول.

وتلغى هذه الشروط بالنسبة للأجانب المتزوجين بالمواطنين الروس بشرط إقامتهم في روسيا ووجود أطفال مشتركين، كما ينطبق ذلك أيضا على أي أجنبي يعتبر أحد والديه على الأقل مواطنا روسيا مقيما في روسيا.

واعتبارا من الآن، سيشمل نظام الحصول على الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة مواطني مولدوفا وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان بشرط حيازتهم على وثيقة إقامة سارية المفعول في روسيا دون النظر إلى مدة أقامتهم في البلاد.

كما ينص القانون الجديد على تخفيض مدة العمل المطلوبة للحصول على الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة، من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة بالنسبة للأجانب والأشخاص بلا جنسية المقيمين في روسيا والذين تلقوا بعد 1 يوليو عام 2002 تعليما بموجب البرامج الأساسية في المؤسسات التعليمية أو العلمية الروسية الحائزة على الاعتماد الحكومي.

أبلغت السلطات في روسيا، اليوم الجمعة، عن 5،849 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، مما رفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 68،622.

وقال المركز الرسمي للاستجابة للأزمات في روسيا، إن ستين شخصًا مصابين بالفيروس لقوا حتفهم بين عشية وضحاها، مما رفع عدد الوفيات إلى 615، كما ذكرت وكالة "رويترز".

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة القاطرة الإفريقية تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ 43 دقيقة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 4 ساعات

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يومين

عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألف شخص

منذ حوالي 11 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 15 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 20 ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:10 ص

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

09:04 ص

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

10:05 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

10:39 م

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

07:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم