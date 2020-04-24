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تعرف على قائمة مسلسلات ""watich it" في رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
رشا عادل
تتضمن قائمة "watchit" مجموعة كبيرة من المسلسلات الحصرية لنجوم الصف الأول في السباق الرمضاني، وذلك تشجيعًا للمواطنين على البقاء في المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي كإجراء احتزاري لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث تضم 13 مسلسل حصري وتقدم المسلسلات مجاني باعلى جودة بدون فواصل إعلانية لتجربة مشاهدة متميزة طوال شهر رمضان الكريم.


و من هذه المسلسلات مسلسل "الأختيار" للفنان امير كراره الذي يجسد خلال قصة الشهيد أحمد المنسي، ويشارك في بطولته الفنان محمد عز واحمد العوضي.


و مسلسل "فلانتينو" تدور أحداثة في إطار كوميدي، ويقوم ببطولته الزعيم عادل إمام داليا البحيري وحمدي المرغني.


و ايضًا مسلسل "مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، ويشارك في بطولته الفنان محمد رمضان ونور اللبنانية ونجلاء فتحي.



و مسلسل "رجالة البيت" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني وعارفة عبدالرسول.



و مسلسل "خيانة عهد" وتدور احداثة في إطار أجتماعي، ويشارك في بطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة وعبير صبري وهنادي مهنى.


كما يضم مسلسل "النهاية" وتدور أحداثة في إطار الخيال العلمي، ويشارك في بطولته الفنان يوسف الشريف وناهد السباعي وأحمد وفيق.



كما تهدي قائمة "watich it" إلى جمهورها الذي يصل عدد مليون متابع برنامج ترفيهي للمقالب بعنوان "براءة اختراع خورشيد" وتدور أحداث البرنامج المزح بين الكوميديا والتكنولوجيا المبتكرة.

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