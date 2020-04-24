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وسط إجراءات احترازية مشددة.. إقامة أول صلاة تراويح بالمسجد النبوي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


أقيمت أول صلاة تراويح في شهر رمضان 2020، مساء الخميس، في المسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية، وسط إجراءات احترازية مشددة تشهدها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الصلاة أقيمت "بعد موافقة الملك سلمان على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا".

وأضاف الوكالة، أن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وفرت كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة".

وأشارت إلى "تكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة".

وأوضحت أنه "تم استخدام كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد والتي تعمل بدقة عالية على بعد بلا توقف".
وكان الملك سلمان قد قال في كلمة له أمس بمناسبة حلول شهر رمضان، إنه يتألم من منع إجازة صلاة الجماعة وأداء التراويح في المساجد خلال شهر رمضان، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وتابع: "عزاؤنا جميعا أننا نمتثل بذلك لتعليمات شرعنا الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة؛ فقد جاء في الحديث الشريف: "إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها، فلا تخرجوا منها".

كما حث الملك سلمان إخوانه المسلمين على التنافس في الخيرات خلال شهر رمضان.

​وأعلن أمس الديوان الملكي السعودي نقلا عن المحكمة العليا أن اليوم الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020 هو غرة شهر رمضان لهذا العام.


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