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بسبب كورونا.. موراي يدعو لتخفيض مكافآت "جراند سلام"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
وكالات

دعا لاعب التنس البريطاني أندي موراي، لتخفيض المكافآت النقدية في البطولات الكبرى مثل غراند سلام لمساعدة البطولات الصغيرة واللاعبين المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد.

 

 وأكد موراي في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) أن هذه المبالغ التي تفوق قيمتها مليوني دولار في حالة بطل غراند سلام "يمكن استخدامها بشكل أفضل في الأدوار التأهيلية أو لمساعدة البطولات الصغيرة على التطور".

 

 ومن ناحية أخرى توقع موراي تعافيه من إصابة الفخذ التي يعاني منها وعودته للملاعب في سبتمبر(أيلول) المقبل تزامنا مع بطولة رولان غاروس، رغم تشكيكه في إمكانية إقامة البطولة في موعدها.

 

وقال "أعتقد أن التنس سيكون من أواخر الرياضات التي ستعود لطبيعتها لأن اللاعبين والمدربين يأتون من كل أنحاء العالم. سيكون من المفاجئ بالنسبة لي إذا لعبنا في سبتمبر (أيلول)".

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