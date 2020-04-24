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التموين: إقبال كبير على الكلونيا.. و3 عبوات حد أقصى للفرد (فيديو)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عصام حسين، مدير أحد فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن كافة السلع متوفرة وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى بنحو 20%، وبجودة مرتفعة.

وأشار "حسين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يبيعون كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي بـ 63 جنه، وكيلو اللحوم البلدي بـ 100 جنيه، فضلا عن توفر كافة أنواع الأسماك، وبأسعار جيدة.

وأضاف أنهم يوفرون أكثر نوع من الكلور يبدأ سعره من 4 جنيهات، فضلا عن توفير "كلونيا 555" بسعر 34 جنيه، ومن إنتاج شركة السكر، منوها بأن هناك إقبال كبير عليها، ولهذا تقرر بيع 3 علب بحد أقصى لكل عميل.

وفي سياق متصل، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم كل القطاعات الحيوية والمنتجة من أجل دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد.

وأشاد وزير الزراعة، بجهود منتجي الدواجن الذين يعملون بإخلاص لإنتاج احتياجات الشعب من البروتين طوال العام وخاصة خلال هذه الايام التي تواجه مصر والعالم بعد ظهور فيروس كورونا.

ووجه قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة الدواجن على مدار الساعة، وإزالة العقبات التي تواجهها في مهدها، وتوفير مدخلات الإنتاج، من أدوية ولقاحات، وأعلاف، مع متابعة حركة المركبات المحملة بالدواجن أو الأعلاف، مع تكثيف المتابعة الميدانية على كافة الأنشطة الداجنة ومصانع الأعلاف، للتأكد من اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة بين العاملين في هذه الأنشطة لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال "القصير"، إن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 ملايين دجاجة يوميًا أي متوسط إنتاج سنوي حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة وحوالى ثلاثة عشر مليار بيضة، ونحقق أكثر من 97% من احتياجتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وأن حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2،5 مليون عامل.

وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تقدم الرعاية البيطرية والأمان الحيوي لحماية صناعة الدواجن والعاملين فيها وطرحت أراضي جديدة بآلاف الأفدنة في حوالي 20 منطقة خارج الوادي لإقامة مشروعات متكاملة( دواجن ومجازر وأعلاف) بمزايا تشجيعية وتدعو القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي الواعد، كما أننا في سبيلنا للحصول على اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان لحوالي 14 منشأة خالية من أنفلونزا الطيور حتى يتم تصدير الدواجن للخارج.

من ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن وزارة الزراعة عقدت بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والمالي والفنى لصغار مربي الدواجن والعمل على رفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، لزيادة الإنتاج والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين العائد الإقتصادي من صناعة الدواجن.

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