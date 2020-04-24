محافظ كفر الشيخ: رفع قمامة قرية "كفر العجمي" بسيارة معقمة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، إن حملات النظافة والتطهير والتعقيم بقرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا مستمرة لليوم التاسع علي التوالي، الخاضعة للعزل الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، ورجوع القرية إلي وضعها الطبيعي خالية من الفيروس.





وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم توفير سيارة لنقل المخلفات داخل القرية لجمع القمامة أولًا بأول وعدم تراكمها، لافتًا أن سيارة القمامة يتم تعقيمها وتطهيرها بالمطهرات.





وأكد محافظ كفرالشيخ، علي توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، مشددًا باستمرار أعمال التطهير علي مدار 24 ساعة في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.





يذكر أنه تم عزل القرية منذ 9 أيام بناء على قرار صدر من محافظ كفرالشيخ، بعد إصابة عدد من أبناء القرية بفيروس كورونا المستجد.





وأكد محافظ كفرالشيخ، علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين الذين تأثروا سلبًا من الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid 19)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





وكلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، كل من مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والشئون الصحية بالمحافظة كلا فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالي قرية كفر العجمي والتي تم عزلها لمدة 14 يوما، بالإضافة إلي اتخاذ مديرية الأمن الإجراءات اللازمة بشأن تطبيق العزل علي القري لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس والحد من انتشاره.



