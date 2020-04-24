Advertisements

محافظ كفر الشيخ: رفع قمامة قرية "كفر العجمي" بسيارة معقمة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:31 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، إن حملات النظافة والتطهير والتعقيم بقرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا مستمرة لليوم التاسع علي التوالي، الخاضعة للعزل الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، ورجوع القرية إلي وضعها الطبيعي خالية من الفيروس.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم توفير سيارة لنقل المخلفات داخل القرية لجمع القمامة أولًا بأول وعدم تراكمها، لافتًا أن سيارة القمامة يتم تعقيمها وتطهيرها بالمطهرات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، مشددًا باستمرار أعمال التطهير علي مدار 24 ساعة في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.

يذكر أنه تم عزل القرية منذ 9 أيام بناء على قرار صدر من محافظ كفرالشيخ، بعد إصابة عدد من أبناء القرية بفيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين الذين تأثروا سلبًا من الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid 19)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وكلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، كل من مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والشئون الصحية بالمحافظة كلا فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالي قرية كفر العجمي والتي تم عزلها لمدة 14 يوما، بالإضافة إلي اتخاذ مديرية الأمن الإجراءات اللازمة بشأن تطبيق العزل علي القري لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس والحد من انتشاره.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أصدر القرار رقم (389) لسنة 2020م في 16 ابريل الماضي، والذي ينص علي، عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وحدودها، "الحد البحري " أرض زراعية باقي زمام ثم ترعة نشا، "الحد القبلي" أرض زراعية باقي زمام ثم ترعة المعاشات، "الحد الشرقي" أرض زراعية باقي زمام ثم مصرف نشا، "الحد الغربي" أرض زراعية باقي زمام ثم مدخل مدينة بيلا، وذلك لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كفر العجمي كفر الشيخ قرية كفر العجمي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألف شخص

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة القاطرة الإفريقية تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ 43 دقيقة

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يومين

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 22 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 15 ساعة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

لمواجهة "كورونا".. استمرار تعقيم شوارع وميادين كفر الشيخ (صور)

محافظ كفرالشيخ يكلف بتوفير المواد الغذائية والطبية لقرية كفر العجمي

"الفجر" ترصد أولى لحظات عزل قرية كفر العجمي بكفرالشيخ (فيديو)

محافظ كفر الشيخ يكشف آخر المستجدات بشأن عزل قرية "كفر العجمي"

إجراءات جديدة داخل القرية المعزولة بكفر الشيخ (صور)

بعد عزلها.. تطهير العجمي بكفر الشيخ لليوم الثامن على التوالى (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:10 ص

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

09:04 ص

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

10:05 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

10:39 م

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

07:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم