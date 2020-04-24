"ده ظابط وده ظابط".. بيتر ميمي يعقد مقارنة بين صورة الأبطال الحقيقين وأبطال "الاختيار"

نشر المخرج "بيتر ميمي" صورة لأبطال مسلسل "الاختيار" وهم يرتدون زي ضباط الجيش المصري وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".وكانت الصور عبارة عن صورة قديمة للأبطال الحقيقيون وصورة آخري، تضم أبطال المسلسل من اللنانين مثل أمير كرارة الذي يقوم بدور الضابط "منسي" ، وأحمد العوضي الذي يقوم بدور" الإرهابي "العشماوي " وهم يقفون لجوار بعضهم ويرتدون زي ظباط الجيش المصري، وبنفس ترتيب ووقفة الظباط الحقيقيون.وعلق"بيتر"علي الصورة قائلاً :"ده ظابط و ده ظابط بس واحد فضل على العهد و واحد خان الاختيار "منسى". الاسطورة".وتبادل الجمهور معه التعليقات حيث قالو :" صياغة السيسي كانت أحلي وأذكي السيسي قال:" واحد إتلخبط وممكن يكون خان، شغلك كلة ماشاء الله حلو، منسي إسمة الأسطورة."يشار إلى أن مسلسل "الاختيار"يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.‎