"في القرآن حياة".. أول برنامج رمضاني لطالب أزهري

يقدم الطالب الأزهري خليل أمين، الحائز على لقب بطل تحدي القراءة العربي 2018 في مصر، خلال شهر رمضان المبارك حلقات برنامج «في القرآن حياة»، كأول برنامج ديني يقدمه طالب أزهري، وهو طالب بالمرحلة الثانوية بمعهد العلوم الإسلامية بالأزهر الشريف.





ويدور برنامج «في القرآن حياة» حول علاقة الإنسان بخالقه عز وجل، وعلاقته بجميع المخلوقات كما أوضحها القرآن الكريم، الذي يشتمل على مفاتيح وأسرار وعبر لا يعلمها الكثيرين، بسبب غياب الرؤية والمعرفة.





كما يتناول البرنامج على مدار 30 حلقة رمضانية، شرح وتوضيح العديد من الموضوعات، أبرزها مظاهر رحمة الله بعباده، ومصادر الأمل، وفوائد الهداية، والشكر، والرضا بالنعم، والصبر، والابتلاء، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ربه ومع الناس من أهل بيته وأصحابه، وحتى مخالفيه، كنموذج كامل المسلمين في المعاملة الحسنة.





ويعد خليل أمين أول طالب أزهري، يقدم برنامج ديني على الفضائيات، وذلك بعد خضوعه لتدريبات مكثفة، من دورات تدريبية في الإلقاء وكيفية التعامل مع الكاميرات التليفزيونية وإعداد المحتوى الديني، تحت إشراف الأزهر الشريف، حيث وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بضرورة تدريب العديد من طلاب الأزهر على فن الإلقاء والتواصل مع الجماهير، عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح الصورة الصحيحة للإسلام الوسطي المستنير، والوصول للشباب من كافة المراحل العمريةالمختلفة.





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ووجه الدكتور إبراهيم نجم –مستشار مفتي الجمهورية، أمين الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- التهنئة إلى عموم المسلمين في شتى بقاع الأرض بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يرفع عن عالمنا البلاء والوباء وأن يحفظ بني الإنسان من الشرور جميعًا.

وقال مستشار مفتي الجمهورية في بيان له: "إن شهر رمضان هذا العام مختلف، حيث يأتي والأمة -بل البشرية كلها- تعاني من تسلط هذا الوباء الذي يعتبر من النوازل التي اختصها الفقه الإسلامي بأحكام خاصة نظرًا لطبيعتها وما تفرضه من أوضاع جديدة".