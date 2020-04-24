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محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الإجراءات الاحترازية خلال شهر مضان
الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:46 م
وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد للإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي سيتم تطبيقها في شهر رمضان.
وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال خطة شاملة لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات، لافتا أنه تم رفع درجات الاستعدادات القصوى في القطاعات الحيوية في المحافظة والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين خلال الشهر المبارك، مشيرا إلى وجود وفرة في كافة السلع الغذائية والتموينية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.
ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بالتوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إضافة الى منافذ الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة الإجراءات الصحية و الإحترازية لمنع الزحام والتجمعات ، موضحا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة مدى توافر الأرصدة الخاصة بالسلع الغذائية والاستراتيجية، وانتظام العمل في المخابز وتعديل مواعيدها بما يتناسب مع الشهر الكريم ومتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز، علاوة على متابعة الأسعار والتأكد من الالتزام التام بالقواعد المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح أن خطة الاستعداد تتضمن برامج زمنية للمتابعة الميدانية على كافة المستويات التنفيذية، وما ينتج عنها من إجراءات عاجلة وحل لأية مشكلات بكافة الأحياء، مشددًا على تشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتموين بالمحافظة، حفاظا على صحة المواطنين ومنع الاحتكار بين بعض التجار.
وأضاف محافظ بورسعيد أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى أية شكاوى علي الارقام ٣٢٢٢٩٤٥ __٣٢٢٢٩٩٧، وسيتم التعامل فوراً مع أي شكوى.
خروج 69 من المصابين
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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