رامز جلال يتصدر تريند يوتيوب بالبرومو الثاني لـ"رامز مجنون رسمي"

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تصدر البرومو الثاني لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" تريند يوتيوب الذي يقدمه رامز جلال خلال السباق الرمضان الحالي 2020 عبر شاشة "mbc masr".







ويعرض برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر شاشة "mbc masr" في تمام الساعة 6 ونصف مسًاء بتوقيت مصر، بينما يعرض في تمام الساعة 8 مسًاء بتوقيت السعودية، ويعرض الساعة 6 مسًاء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.





و يستضيف رامز، خلال البرنامج 30 فنان ولاعب كورة منهم الفنانة فيفي عبده وياسمين صبري ومنة فضالي وكهربا وريهام عبد الغفور وبسمة حسن وبدرية طلبة وامينة خليل ونبيلة عبيد عبدالباسط حمودة واروى جودة.





كما يستضيف رامز جلال، اليوم في برنامج "رامز مجنون رسمي" الفنانة فيفي عبده على ظان تكون هي اولى ضحايا رامز، في تمام الساعة 6 ونص مسًاء بتوقيت مصر.