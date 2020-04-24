القوى العاملة: ورثة مصري يحصلون على 657 ألف جنيه مستحقات بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في متابعة مستحقات ورثة العامل المصري المتوفي" م .ع. أ" ، والذى كان يعمل بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وبلغت إجمالها 156 ألفا و637 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 657 ألفا و875 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن وزير القوي العاملة كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة العامل المصري المتوفي" م .ع. أ"، والذى كان يعمل بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.





وقال إنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي أكد أن المكتب قام بالتواصل مع المسئولين بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وأفادوا أن مستحقات الورثة تتضمن 316 ألفا و637 ريالا سعوديا ، فضلا عن 125 ألف ريال قيمة وثيقة تأمين على الحياة ليصبح إجمالي المبلغ 156 ألفا و637 ريالا ، وتم إيداعه بحساب مستحقات ورثة العاملين المصريين المتوفين بالسعودية التابع للسفارة المصرية بالرياض لحين استلامه من الورثة الذين تم الاتصال بهم للتوجه إلى البنك لتقديم إعلام الوراثة واستلام المستحقات التي توازي657 ألفا و875 جنيها مصريا تقريبا.





وفي سياق آخر، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، إلي أنه إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين ، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "عودة" التي تقتضي وبشكل استثنائي عن تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي "الخروج والعودة، والنهائي" من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر".





وأوضحت الداخلية بالمملكة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.





وبينت أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة (عودة) وتعبئة الحقول التالية: ( رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول )، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمةً وجود حساب للمستفيد في "منصة أبشر"، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.





وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن المغادرة ستكون "عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير محمد بن فهد بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمةً الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.





وفي تقرير أخر من مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم ، وقد وصل مجموع الاصابات من مختلف الجنسيات 435، و7 حالات وفيات، والمتعافون 315 ، والمتواجدون في العزل الصحي 113، والحالات الجديدة 7.



