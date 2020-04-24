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ارتفاع حالة الإصابة بفيروس كورونا في الفلبين إلى 7000

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أفادت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الجمعة، أن الحالات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد ارتفعت إلى أكثر من 7 آلاف حالة.

وسجلت الوزارة في نشرة 211 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة إضافية و 40 حالة شفاء أخرى. وبهذا يصل مجموع الحالات إلى 7192 والوفيات إلى 477 والشفاء إلى 762، كما ذكرت وكالة "رويترز".

مدد الرئيس الفليني، رودريجو دوتيرتي، اليوم الجمعة، حظرًا صارمًا في العاصمة مانيلا حتى 15 مايو في محاولة لاحتواء إصابات فيروس كورونا الجديد، لكنه سيخفف القيود في المناطق الأقل خطورة.

وأعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الجمعة، أن الإغلاق المفروض في منطقة مانيلا الكبرى والمقاطعات بجزيرة لوزون الرئيسية التي بها عدد كبير من إصابات فيروس كورونا الجديد سيظل ساريا لمدة أسبوعين آخرين أو حتى 15 مايو، وفقًا لشبكة الصين.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي في خطاب متلفز مسجل أن الحجر الصحي المجتمعي المعزز سيبقى في منطقة مانيلا الكبرى ولوزون الوسطى ومنطقة كالابارزون التي تضم مقاطعات كافيت ولاغونا وباتانغاس وريزال وكيزون ولوسينا سيتي وجميع المناطق الأخرى التي ترتفع فيها حالات العدوى بفيروس كورونا الجديد.

وتخضع جزيرة لوزون الرئيسية بأكملها في الفلبين "للحجر الصحي المجتمعي المعزز" منذ 16 مارس في محاولة شديدة لاحتواء انتشار كوفيد-19 في البلاد.

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