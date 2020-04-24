صفقة القاطرة الإفريقية تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن صراع جديد بين الأهلي والزمالك على التعاقد مع لابا كودجو نجم فريق العين الإماراتي.

وأشارت التقارير إلى أن كودجو يحظى باهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خاصة بعدما حافظ على تألقه وظهر بشكل رائع مع العين.

وكان كودجو هدفا للقطبين في الموسم الماضي عندما كان لاعبا في صفوف نهضة بركان المغربي، حيث توج بلقب هداف الكونفدرالية الإفريقية وقاد فريقه للمباراة النهائية.

يذكر أن كودجو سجل هدفا في شباك الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2019 .