ضبط عاطلين لإتجارهما بالمواد المخدرة بالإسماعيلية

تمكنت الادارة العامة بقطاع مكافحة المخدرات ضبط اثنين عاطلين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بمحافظة الإسماعيلية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية مسجلة" – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بمحافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما (28 قالب لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلو جرام – طبنجة - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





ضبط 41 متهما من بينهم 39 إتجار





وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين على القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.





وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.





وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 41 متهما من بينهم 39 إتجار، 2 تعاطي، عثر بحوزتهم 1420 جرام حشيش، 250 قرصا مخدرا، 610 جرام استروكس، 180 جرام شادو، 325 جرام بودر، 20 جرام بانجو.





وفي مجال قضايا الأسلحة النارية ضُبط 12 قضية دفاع عن النفس عثر بحوزتهم على 2 طبنجة عيار 9مم، 8 فرد خرطوش محلي الصنع، 24 طلقات مختلفة الاعيرة، بندقية خرطوش بامب أكشن، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.





وفي سياق آخر، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، 4 من أخطر تجار الكيف بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، قبل ترويجهم 6 كيلو حشيش على متعاطيه من سكان المنطقة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، عن قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وبدوره وجه بسرعة ضبط عناصر التشكيل العصابي.





وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وذلك تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

وتمكنت القوات من القبض على 4 عناصر إجرامية 3 لهم معلومات جنائية، بداخل سيارة أجرة "تاكسي" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعُثر بحوزتهم على 49 فرش لمخدر الحشيش بلغ أوزانهم 6 كيلو جرام.



