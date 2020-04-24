الجيزة تنفذ 18 قرار إزالة لكمبوند فيلات مخالفة بأبو رواش

تواصل محافظة الجيزة إزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية في ظل انتهاج المحافظة خطة ازالة المخالفات الكبيرة أولا لردع المخالفين.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لا تهاون في إزاله التعديات علي الارضي الزراعية ومواجهتها بصورة حاسمه مؤكداً أنه تم تنفيذ 18 قرار إزاله لـ 8 فيلات بكمبوند تحت الإنشاء مقامه بالمخالفه علي مساحه 6.5 فدان بنطاق منطقة عزب أبو رواش بمركز ومدينة كرداسة وتصل مساحة كلا منهم الي 500 متر .





وشدد محافظ الجيزة علي إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين إضافه إلي الإنتهاء من عمليات الإزالة للمنشأت المخالفة حتي سطح الارض .





ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بشن حملات إزاله يومية علي العقارات والمنشأت المخالفة مع إعطاء الاولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رساله رادعة لكافة المخالفين مشدداً علي التعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أى تعديات وإتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظاً على الرقعة الزراعية بالمحافظة .





واكد تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تحويل مخالفات البناء الي النيابة العسكرية كإجراء رادع للمخالفين .





وأشار محافظ الجيزة الى أنه تم الاستعانة بـ 6 معدات جاك هامر ولوادر لسرعة تنفيذ الازاله حتي سطح الارض للبدء في إزاله مخالفات جديدة للعقارات المخالفه التي تم رصدها مؤكداً علي فرض هيبه القانون وردع المخالفين وإسترداد حق الدولة .





وقد قاد عمليات الإزالة ميدانياً بناء علي تكليفات محافظ الجيزة اللواء ياسر سامي رئيس مدينة كرداسة حيث تمت أعمال الإزالة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية لإزالة كافة التعديات .





تشميع قاعة أفراح





وتلقت محافظة الجيزة، شكاوى من بعض المواطنين، بشأن عدم التزام عدد من قاعات الأفراح بطريق المريوطية بالإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء بالغلق للحد من أي تجمعات لمواجهه فيروس كورونا.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مركز أبو النمرس بشن حملات على المناطق محل الشكوى، للتأكد من التزام قاعات الأفراح بقرارات الغلق ما أسفر عن ضبط أحد قاعات الأفراح غير الملتزمة بالغلق بشبرامنت بطريق المريوطية السياحي، حيث تم إلغاء فعاليات حفل الزفاف ورفع محتويات ومستلزمات وأجهزة الصوت الخاصة بالقاعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتشميع القاعة وذلك لمخالفتها الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكلف محافظ الجيزة نائبه المهندس إبراهيم الشهابي بمتابعة دورية مع المراكز والمدن للتأكد من التزام كافة المنشات بقرارات مجلس الوزراء لمواجهه فيروس كورونا.



