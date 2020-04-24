Advertisements

نيللي كريم تروج لمسلسلها "بـ 100 وش" مع آسر ياسين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة نيللي كريم بوستر مسلسل "ب 100 وش" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وكان البوستر عبارة عن صورة نيللي كريم وأسماء القنوات التي ستقوم بعرض مسلسل "ب100وش" في شهر رمضان الكريم، وذلك لتنقل لجمهورها مواعيد وأماكن عرض مسلسلها

وعلقت "نيللي" علي البوستر قائلة :" اليوم، رمضان كريم" حيث أنة سيتم اليوم عرض أوي حلقات مسلسل" ب100وش"علي العديد من القنوات التي ذكرتها في البوستر.

وتبادل جمهور "كريم" معها التعليقات حيث قالو :"ألف مبروك نجاح كبير بإذن الله، هنضحك إنشاء الله، مبروك نجاح كبير بإذن الله زي كل مسلسل"


يشار أن مسلسل "بـ 100 وش" من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي،أحمد وائل، بطولة نيللي كريم،آسر ياسين،عمر الشناوي، شريف دسوقي،لؤي عمران،علا رشدي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيللي كريم مسلسلات رمضان مسلسل 100 وش رمضان 2020 دراما رمضان اوي الحلقات الفجر الفني آسر ياسين

أخبار تهمك

عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألف شخص

منذ حوالي 11 ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 22 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يومين

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة القاطرة الإفريقية تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. رسالة نيللي كريم لـ فريدة عثمان

نيللي كريم ترقص على أنغام "3 دقات" (فيديو)

نيللي كريم تغازل جمهورها بـ"الأبيض والأسود" على "إنستجرام" (صور)

بصورة من حفل زفافهما.. نيللي كريم تهنئ أحمد فهمي وهنا الزاهد على زواجهما

نيللى كريم للمخرج الراحل شوقى الماجرى :"رحلت فى هدوء بس صدمت كل الناس اللى بتحبك"

بفستان كط مثير.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:10 ص

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

09:04 ص

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

10:05 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

10:39 م

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

07:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم