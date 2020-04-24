نيللي كريم تروج لمسلسلها "بـ 100 وش" مع آسر ياسين

نشرت الفنانة نيللي كريم بوستر مسلسل "ب 100 وش" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وكان البوستر عبارة عن صورة نيللي كريم وأسماء القنوات التي ستقوم بعرض مسلسل "ب100وش" في شهر رمضان الكريم، وذلك لتنقل لجمهورها مواعيد وأماكن عرض مسلسلهاوعلقت "نيللي" علي البوستر قائلة :" اليوم، رمضان كريم" حيث أنة سيتم اليوم عرض أوي حلقات مسلسل" ب100وش"علي العديد من القنوات التي ذكرتها في البوستر.وتبادل جمهور "كريم" معها التعليقات حيث قالو :"ألف مبروك نجاح كبير بإذن الله، هنضحك إنشاء الله، مبروك نجاح كبير بإذن الله زي كل مسلسل"يشار أن مسلسل "بـ 100 وش" من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي،أحمد وائل، بطولة نيللي كريم،آسر ياسين،عمر الشناوي، شريف دسوقي،لؤي عمران،علا رشدي.