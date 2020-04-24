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اتفاق مبدئي ينهي السنة الدراسية بسبب فيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلن إقبال العزابي كاتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم الأساسي، عن الإتفاق مبدئيا باعتبار السنة الدراسية منتهية بالنسبة إلى كافة الدرجات.

وقد بيّن العزابي أنه سيتمّ اعتماد معدل الثلاثيين الأول والثاني (المعدل الأعلى ضارب اثنين)، في احتساب معدّلات التلاميذ، وبالنسبة إلى التلاميذ المعنيين باختبار الإلتحاق بالإعداديات النموذجية، أوضح أن المناظرة ستجرى على قاعدة مضامين الثلاثيين الأول والثاني، يومي 02 و03 جويلية، على أن تتعهد وزارة التربية بتوفير كافة مستلزمات الصحة والسلامة للتلاميذ وإطار الإشراف والمدرسين.

ويذكر إلى أنه وقع الاتفاق كذلك، على انطلاق السنة الدراسية القادمة في غرة سبتمبر، لتنتهي في 30 جوان 2021.

ويذكر أن وزير التّربية محمد الحامدي كان قد أشرف أمس الخميس 23 أفريل 2020، على اجتماع بمقر الوزارة بحضور الأمينين العامين للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي وحفيظ حفيظ، و بمشاركة الكتاب العامين لجامعات القطاع التربوي، وتم خلال الجلسة مناقشة مختلف السيناريوهات المقترحة للتعامل مع السنة الدراسية و الإمتحانات الوطنية.

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