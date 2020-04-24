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وزارة الزراعة: إقامة مراكز تجميع القمح بالقرب من المزارعين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:04 م
صومعة قمح
صومعة قمح
 
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسهيل استلام القمح من المزارعين ودعوة السيد الرئيس للفلاحيين بتوريد أكبر كمية من القمح للدولة خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم .

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري من أجل إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وزير الزراعة يبحث أيضا تفعيل دور الجمعيات الزراعية في القيام باستلام الاقماح والتعاون مع فروع البنك الزراعي ومديريات التموين بالمحافظات من أجل تسهيل إجراءات التوريد .

والجدير بالذكر ان الإنتاجية المتوقعة للقمح هذا العام حوالي 9 مليون طن وسعر التوريد 700 جنية للاردب.

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