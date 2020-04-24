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ترددات جميع القنوات الفضائية الناقلة لمسلسلات وبرامج رمضان 2020 قناة (Mbc Masr - DMC - اون دراما - دي ام سي دراما)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترددات جميع القنوات الفضائية الناقلة لمسلسلات وبرامج رمضان 2020 قناة (Mbc Masr - DMC - اون دراما - دي ام سي دراما)

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، جميع ترددات القنوات الفضائية الناقلة لمسلسلات وبرامج رمضان 2020، وفي ظل التهافت على محركات البحث لمعرفة ترددات القنوات نستعرض لكم في السطور التالية أحدث ترددات قنوات Mbc Masr الجديد 2020 وقناة DMC وقناة الحياة وقناة DMC دراما وقناة ON دراما.

تردد قناة Mbc Masr الجديد 2020 
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11470 أو التردد 12015 أو التردد 11470.
الاستقطاب: عمودي (V).
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة Mbc Masr الجديد 2020 
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12124.
الاستقطاب: أفقي (H). 
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6. 

تردد قناة الحياة الجديد 2020
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12207. 
الاستقطاب: عمودي (V). 
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6. 

تردد قناة DMC دراما الجديد 2020
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11450.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/.

تردد قناة DMC الجديد 2020
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11449.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ON دراما الجديد 2020
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10853.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترددات جميع القنوات الفضائية الناقلة لمسلسلات وبرامج رمضان 2020 قناة (Mbc Masr - DMC - اون دراما - دي ام سي دراما)

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مسلسلات وبرامج رمضان 2020 دي ام سي دراما ترددات جميع القنوات الفضائية اون دراما ام بي سي مصر mbc masr DMC

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