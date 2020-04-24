ترددات جميع القنوات الفضائية الناقلة لمسلسلات وبرامج رمضان 2020 قناة (Mbc Masr - DMC - اون دراما - دي ام سي دراما)

ترددات جميع القنوات الفضائية الناقلة لمسلسلات وبرامج رمضان 2020 قناة ( M bc Masr - DMC - اون دراما - دي ام سي دراما )





نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، جميع ترددات القنوات الفضائية الناقلة لمسلسلات وبرامج رمضان 2020، وفي ظل التهافت على محركات البحث لمعرفة ترددات القنوات نستعرض لكم في السطور التالية أحدث ترددات قنوات M bc Masr الجديد 2020 وقناة DMC وقناة الحياة وقناة DMC دراما وقناة ON دراما.





تردد قناة M bc Masr الجديد 2020

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470 أو التردد 12015 أو التردد 11470.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.





تردد قناة M bc Masr الجديد 2020

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12124. الاستقطاب: أفقي (H). معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



تردد قناة الحياة الجديد 2020