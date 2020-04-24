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قبلي تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أفاد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني، بأنه تم تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس « كورونا » المستجد بالجهة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بالولاية الى 86 حالة تماثلت منها 6 حالات للشفاء التام وغادرت مركز الايواء الصحي الجماعي بولاية المنستير.

واوضح المصدر ذاته، ان نتائج العيّنات التي تم رفعها يوم 22 افريل الجاري، والتي وردت مساء امس الخميس على الادارة الجهوية للصحة، تضمّنت تحليلا واحدا ايجابيا من بين 22 عينة مرفوعة، واشار الى ان المصالح الطبية في انتظار نتائج العينات التي تم رفعها يومي 21 و20 افريل (نتائج عدد منها)، والتي تم توجيهها للمخبر العسكري المتنقل والذي وجهها بدوره الى احد المخابر المرجعية، اثر انتهاء مهامه وهو السبب في تأخر صدور هذه النتائج الى اليوم.

كما بيّن المكني انه تم منذ يوم امس الخميس، الانطلاق في استعمال التحاليل السريعة بمنطقة القلعة في مرحلة تجريبية شملت 24 عيّنة كانت كلها سلبية، وقد تنقّلت اليوم 5 فرق صحية لرفع اكبر قدر من العيّنات للتعرف على الحالة الوبائية بمنطقة القلعة بشكل دقيق ومدى انتشار المرض بين الاهالي، ممّا سيمكّن من إعطاء صورة واضحة على الوضع وكيفية التعامل معه.

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