هيئة المحامين تطالب بالرجوع إلى العمل بداية من 4 ماي

طالبت الهيئة الوطنية للمحامين، بالرجوع إلى العمل بداية من تاريخ إقرار الحجر الصحي الموجّه يوم 04 ماي القادم، وإنهاء قرار تعليق العمل بالمحاكم مع إجراء المشاورات اللازمة مع جميع السلط المختصّة لحسن سير العدالة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتوقي من العدوى.





ودعت الهيئة في بيان أصدرته مساء أمس إثر اجتماع مجلسها، إلى إصدار التشريعات والقرارات اللازمة لرقمنة العدالة، وإقرار الإجراءات عن بعد في كافة المحاكم والإدارات.





وحثّت على إقرار مبدأ إسناد سلفات في شكل اعتماد واجب التسديد في ظرف سنة واحدة، وبمبلغ لا يتجاوز ألف دينار وفي حدود الرصيد المتوفّر بحساب التضامن والدعم ودون فائض.





كما طالبت الحكومة، باعتبار مكاتب المحامين من المؤسسات والمهن المتضرّرة بصفة مباشرة وغير مباشرة عند إصدار الأمر الحكومي، للإنتفاع بخطّ التمويل بضمان الدولة المنصوص عليه بالفصل 11 من المرسوم عدد 6 لسنة 2020، بقطع النّظر عن درجة تصنيفهم عند إسنادهم القروض.