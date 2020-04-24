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أزمة قلبية أدت إلى وفاته.. ما لا تعرفه عن وائل نور في ذكرى ميلاده

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يحل اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل ذكرى ميلاد الفنان وائل نور، والذي قدم عدد كبير من الأعمال الفنية التي اشتهر فيها بادوار الشاب الشقي المشاغب.

حصل "نور" على دبلوم معهد السكرتارية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ثم بدأ مسيرته الفنية التي برع فيها بأدواره التي جذبت إليه الجمهور.

أسند المخرجين إليه دائما أدوار الشاب الفاسد المشاغب الخارج عن القانون، وكان من الممكن أن يسد فراغ الفنان حسن يوسف ولكن الظروف الاجتماعية حالت دون ذالك.

كانت تربطه علاقة وثيقة بالفنان عبد الله محمود وأحمد سلامة وقدم عدد من الأعمال التي لاقت إعجاب الجمهور ولمع بها وأصبحت لديه شعبية كبير وأبرز هذه الأعمال فيلم "الإحتياط واجب"، "سنوات الخطر"، "مراهقون ومراهقات"، ومسلسل "يوم عسل ويوم بصل"،"شباب رايق جدا".


غاب "نور" عن الساحة الفنية ثم عاد مرة أخرى من خلال فيلم "الليلة الكبيرة"، ثم توفى بعدها في منزله بالإسكندرية أثر تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى انسداد في الشريان الثاني في القلب.

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وائل نور مالا تعرفه عن وائل نور ذكرى ميلاده الفجر

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