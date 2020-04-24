تعرف على تردد ومواعيد عرض مسلسلات قناة "cbc"خلال رمضان 2020

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تتضمن قائمة قناة "cbc" مجموعة متميزة ومتنوعة ما بين الدراما والرومانسي والأكشن والخيال العلمي والتاريخي. حصرية من مسلسلات رمضان الحالي 2020.





وتعرض شاشة "cbc" مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري في تمام الساعة 12 صباحًا، على أن تكون الإعادة الاولى الساعة 4 وربع صباحًا، وتكون الإعادة الثانية الساعة 5 مسًاء، والإعادة الثالثة في تمام الساعة 1 وربع ظهرًا.





وبعده يعرض مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا في تمام الساعة 11 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى في تمام الساعة 5 ونصف مسًاء، وتكون الإعادة الثانية 12 وربع ظهرًا.





ثم يبدأ عرض مسلسل "ونحب تاني ليه" في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، وعلى ان تكون الإعادة في تمام الساعة 6 ونصف صباحًا، وتكون الإعادة الثانية 4 ونصف عصرًا.





كما يعرض مسلسل "ليالينا 80" للفنانة غادة عادل وإياد نصار الساعة 8 مسًاء، وتكون الإعادة الاولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية عشر و45 دقيقة صباحًا.





وأخيرًا يعرض مسلسل "رجالة البيت" للفنان أحمد فهمي واكرم حسني، في تمام الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 12 وربع صباحًا، والإعادة الثانية 3 ونصف عصرًا.

