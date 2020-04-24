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"السياحة والآثار": جولاتنا الافتراضية مستمرة طوال رمضان في هذه الأوقات
الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:10 م
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار، استمرارها في إطلاق الجولات الافتراضية والإرشادية المصورة لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتأتي الجولات إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة أواخر شهر مارس الماضي لإتاحة الزيارة لبعض المواقع والمتاحف الأثرية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تطلق الجولات طوال شهر رمضان الكريم خلال يومي الاثنين والخميس فقط من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتضمن محتوى تلك الجولات زيارة لأثر إسلامي أو شرح لقطع أثرية إسلامية في أحد المتاحف الموجوده في مصر.
ويمكن متابعة الجولات عبر الروابط التالية اضغط هنا أو اضغط هنا أو اضغط هنا أو اضغط هنا أو اضغط هنا.
وتأتي الجولات إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة أواخر شهر مارس الماضي لإتاحة الزيارة لبعض المواقع والمتاحف الأثرية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تطلق الجولات طوال شهر رمضان الكريم خلال يومي الاثنين والخميس فقط من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتضمن محتوى تلك الجولات زيارة لأثر إسلامي أو شرح لقطع أثرية إسلامية في أحد المتاحف الموجوده في مصر.
ويمكن متابعة الجولات عبر الروابط التالية اضغط هنا أو اضغط هنا أو اضغط هنا أو اضغط هنا أو اضغط هنا.
تعافي 1004 مصابين بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 3891 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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