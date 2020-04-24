إحالة عصابة تصنيع الاستروكس بالمقطم للجنايات

أحالت نيابة المقطم عاطل وسائق، لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الإستروكس وبحوزتهما كمية من المواد المستخدمة في تصنيع المُخدر داخل شقة بالمقطم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.





كانت أكدت التحريات تصنيع عاطل وسائق، مادة الإستروكس المخدر متخذان من شقة مستأجرة في الهضبة الوسطى مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبطهما حال وجودهما داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على 4 كيلو من مخدر الإستروكس، 6 زجاجات تحوي مادة الأسيتون، عبوتين بودر خاصة بألعاب الجيم، 4 زجاجات مبيد حشري، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي، الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، سيارة ملاكي (ملك والد العاطل) أمام العقار محل الضبط.





بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها، وحيازتهما للهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.





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