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إحالة عصابة تصنيع الاستروكس بالمقطم للجنايات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:14 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
أحالت نيابة المقطم عاطل وسائق، لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الإستروكس وبحوزتهما كمية من المواد المستخدمة في تصنيع المُخدر داخل شقة بالمقطم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

كانت أكدت التحريات تصنيع عاطل وسائق، مادة الإستروكس المخدر متخذان من شقة مستأجرة في الهضبة الوسطى مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبطهما حال وجودهما داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على 4 كيلو من مخدر الإستروكس، 6 زجاجات تحوي مادة الأسيتون، عبوتين بودر خاصة بألعاب الجيم، 4 زجاجات مبيد حشري، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي، الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، سيارة ملاكي (ملك والد العاطل) أمام العقار محل الضبط.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها، وحيازتهما للهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

سقوط تاجر مخدرات بالسلوم

وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه بالسلوم وبحوزته 25 ألف قرص مخدر.

وقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم) تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطرح، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة السلوم.

وعثر بحوزته على 25 ألف قرص مخدر لعقار التامول - 2 بندقية خرطوش – 10 طلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على 3 عاطلين، تخصص نشاطهم في إرتكاب جرائم سرقات السيارات.

البداية كانت بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، تفيد بقيام عدد 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة، أحدهما مسجل شقي خطر سرقات عامة، مقيمين بمحافظتي أسيوط والإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وارتكابهما عدد 9 جرائم سرقات سيارات بالاشتراك مع المتهم الهارب بذات الأسلوب بدوائر قسمي شرطة "ثان مدينة نصر بالقاهرة، أول أسيوط"، ومركزي شرطة "المنيا، أبو المطامير بالبحيرة".

وتم بإرشادهم ضبط 8 سيارات من ضمن السيارات المستولى عليها في تلك الوقائع، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة الأخيرة وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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