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وائل جمعة يقترب من قائمة أبو ريدة في انتخابات الجبلاية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:20 م
وائل جمعة
وائل جمعة
محمد الصو
تواجد وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن قائمة المرشحين لعضوية الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويأتي ترشيح اسم جمعة، ضمن قائمة هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق، في منصب العضوية للانتخابات المقرر إقامتها الفترة المقبلة.

ويترشح وائل جمعه علي منصب العضوية ضمن قائمة هاني أبو ريدة المرشح للرئاسة خاصةً بعد أن خاض جمعه التجربة في الانتخابات الماضية مع قائمة أبو ريدة ولم يحالفه التوفيق.

ويرغب أبو ريدة في اختيار قائمة تضم وجوه جديدة وشبابية بالإضافة الي عدد معين من اصحاب الخبرات في قائمته .

ومن المنتظر أن تقام الانتخابات الجديدة، عقب اعتماد اللائحة من الجمعية العمومية، والتي من المرجح أن تكون 20 أغسطس المقبل.

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