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مونبلييه يعلن إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:19 م
مونبلييه
مونبلييه
أصدر نادي مونبلييه الفرنسي بيانًا أكد خلاله أن أحد لاعبيه قد دخل إلى المستشفى منذ يومين، دون الإفصاح عن الأسباب، فيما أفادت مصادر مقربة وتقارير صحفية أن اللاعب يعالج من فيروس كورونا المستجد، ما يجعله أول لاعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يصاب بـ «كوفيد-19».

واكتفى النادي الفرنسي في بيان مقتضب بالإشارة إلى أنه «إثر مشاكل في الجهازين الهضمي والتنفسي، أدخل أحد لاعبينا المستشفى في مونبلييه ويعالج منذ يومين في مكان متخصص للإفادة من العناية المناسبة»، دون الكشف عن تفاصيل إضافية أو اسم اللاعب.

لكن التقارير، ومنها لصحيفة «ليكيب» الرياضية، أشارت إلى أن المعني هو لاعب خط الوسط جونيور سامبيا (23 عاما)، وأنه يتلقى العناية الطبية منذ مطلع الأسبوع، وأكد مصدر مقرب من الملف هذه المعلومات لوكالة فرانس برس.

وأوضحت مجلة «فرانس فوتبول» أن اللاعب أدخل بداية إلى مركز طبي الإثنين، قبل أن يتم نقله إلى عيادة طبية متخصصة «بعد تراجع حالته الصحية»، وأجمعت التقارير الفرنسية على أن اللاعب مصاب بالفيروس.

وفي حال تأكدت رسميا إصابة سامبيا بـ «كوفيد-19»، سيصبح أول لاعب في دوري الدرجة الفرنسية الأولى تثبت إصابته، علما بأن الكوري الجنوبي هيون-جون سوك من نادي تروا في الدرجة الثانية، كان أول لاعب محترف في فرنسا يصاب بالفيروس، وتحديدًا في مارس الماضي.

وأدى «كوفيد-19» إلى وفاة نحو 22 ألف شخص في فرنسا بحسب حصيلة ليل الخميس، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من 11 مايو، وهو التاريخ الذي حدده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبدء الرفع التدريجي لإجراءات العزل والاغلاق المفروضة للحد من تفشي الوباء.

وتعتزم بعض الأندية النظر في إمكانية استئناف تمارينها الجماعية في مايو، تحضيرا لاحتمال معاودة نشاطات الدوري الفرنسي المتوقف، كغيره من مجمل الأحداث الرياضية حول العالم، منذ الشهر الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

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