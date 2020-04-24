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4 % ارتفاع بأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:18 م
أسعار النفط
أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 4 بالمائة، وسط آمال متزايدة بأن بعض منتجي الخام قد يتجهون إلى خفض الإمدادات النفطية قبل الموعد الرسمي لبدء اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط والحلفاء من خارج أوبك.

وأعلنت الكويت بالأمس اعتزامها التحرك لخفض إنتاج النفط دون الانتظار للموعد الفعلي لاتفاق تحالف "أوبك+" والمحدد في 1 مايو  المقبل، نقلاً عن وكالة الأنباء الحكومية "كونا".

وتشهد تداولات اليوم تقلبات قوية بين الصعود تارة والخسائر مرة أخرى، وهو ما يأتي وسط أسبوع من شأنه أن يكون الأكثر اضطراباً في تاريخ أسواق النفط.

ورغم التعافي الذي سيطر على التداولات في الأيام الماضية، إلا أن خام برنت يتجه إلى خسارة أسبوعية بنحو 20 بالمائة فيما قد يسجل خام نايمكس الأمريكي هبوطاً بنحو 8 بالمائة.

ومن شأن هذا الهبوط الأسبوعي أن يكون الثامن في غضون التسعة أسابيع الماضية.

وكان خام غرب تكساس قد دخل النطاق السالب لأول مرة في تداولات الإثنين الماضي، حيث سجل عقد مايو  سالب 37.63 دولار للبرميل، فيما تهاوى خام برنت لأدنى مستوى في عقدين تقريباً.

وينتظر المستثمرون إعلان بيانات نشاط التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 11:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو  بنسبة تزيد عن 4 بالمائة مسجلاً 22.19 دولار للبرميل، وسط تقلبات دفعته ليصل إلى 22.70 دولار في الاتجاه الصاعد والهبوط إلى 20.50 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما صعد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر يونيو  بأكثر من 3.6 بالمائة ليرتفع إلى 17.10 دولار للبرميل، بعد أن اقترب من 18 دولاراً للبرميل في وقت مبكر من التعاملات، وتراجع إلى 15.64 دولار للبرميل.

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