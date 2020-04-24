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الأهلي يرفض التعاقد مع نجم سموحة بسبب المغالاة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
محمد الصو
تحفظ مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على المقابل المادي المطلوب من إدارة نادي سموحة، للتخلي عن خدمات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الأهلي، وضع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري على رأس اهتماماته للحصول على توقيعه وتدعيم المركز الهجومي مع بداية الموسم الجديد.

واستقر المارد الأحمر، على غلق ملف التفاوض مع إدارة النادي السكندري، بسبب المغالاة المادية للتنازل عن مهاجم المنتخب الوطني.

ويعد حسام حسن، واحد من أفضل مهاجمي الدوري المصري ومحط أنظار ناديي الأهلي والزمالك وعدد من الأندية العربية، للرحيل إلى أحدهم.

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