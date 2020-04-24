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إيران: ارتفاع وفيات كورونا لـ5574 حالة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
أعلن كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتي ظهر اليوم، 88 ألفا و194 شخصاً، وبوفاة 93 شخصاً آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 5574 شخصاً.

وأضاف جهانبور في تصريحه الصحفي، انه تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 1168 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 88 الفا و 194 حالة حتي الآن، بينهم 3121 في وضع حرج، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 399 ألفا و927 شخصاً خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.

هذا واستأنفت إيران أمس، بعض الانشطة الاقتصادية، التى بدأت تدريجيا منذ نحو أسبوع فى جميع المحافظات، وفى العاصمة طهران فتحت المراكز التجارية والبازارات المسقفة أبوابها، بحسب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، برئاسة الرئيس الإيرانى حسن روحانى.

وبحسب تقرير وكالة التلفزيون الإيرانى iribnews، فانه وفقا لقرار المقر الوطنى لإدارة أزمة كورونا، فانه يسمح للوحدات النقابية "متوسطة المخاطر" الموجودة فى المراكز التجارية أو الأسواق المسقفة، بما فى ذلك سوق طهران، بالعمل من خلال تسجيل واستلام تصريح صحى، ووفقا للقرار فان الحد الأقصى لعمل المحال التجارية حتى الساعة الـ6 مساءً، ويجب الاغلاق بعض ذلك الوقت.

ومع إعادة فتح بازار طهران أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، ازدحام فى الأسواق والشوارع الإيرانية، وعدم مراعاة خطة التباعد الإجتماعى التى أقرتها وزارة الصحة، وعلى مدار السبوع الماضى مع الإستئناف التدريجى للأعمال شهدت وسائل المواصلات الإيرانية اكتظاظا هو ما ناقشته الصحافة الإيرانية على مدار الأيام الماضية.

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