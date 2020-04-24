الداخلية: ارتداء الكمامات شرط للتردد على وحدات المرور

ناشدت وزارة الداخلية، المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور.





وقالت الوزارة اليوم الجمعة: إنه في ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 الجاري، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، فإنه لزم التنويه بضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور، فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.





بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية الأحد المقبل





وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 الجارى، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة (زيرو)، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين، وعلى راغبي الترخيص مراعاة ارتداء الكمامة الواقية حال ترددهم على منافذ تقديم الخدمة، والالتزام بالتعليمات الوقائية الموضحة داخل الوحدة.





كما يمكن لمالكي مركبات الملاكي المرخصة والتي سعتها اللترية أقل من (2030 سي سي) وغير مطلوبة للفحص الفني الدوري ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فوري" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.





ومن المقرر الإعلان تباعًا عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقي السيارات بالوحدات بشكل مرحلي وفقًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.





ضبط 117 مخالفة في مجال غلق المحال التجارية لمنع تفشي كورونا





وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 802 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 201 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.





كما أسفرت عن ضبط 117 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.





وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعته، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وجاء ذلك، في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".



