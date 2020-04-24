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شيرين تغني إعلان "عزوتنا ملايين" وبحضور إسعاد يونس ومحمد صلاح ومنى زكي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
طرحت إحدى شركات الإتصال الإعلان الخاص بها من عام والذي يحمل اسم "عزوتنا ملايين" وذالك بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

ويقوم بغناء الإعلان المطربة شيرين عبد الوهاب وتم تصويرهع بطرقة العزل الإجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتواجد في الإعلان عدد كبير من الفنانين والمشاعير منهم محمد صلاح وابنته وأمينة خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وإسعاد يونس ومنى زكي ومحمد هنيدي وآخرين.

وظهر كل فنان وهو في منزله ويتحدث ويتواصل مع أصدقائه عن طريق مكالمة الفيديو، مما يجعله كحملة توعية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

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