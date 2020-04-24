الهنود يحاولون الفرار من مراكز الحجر الصحي غير الصحية والمكتظة

قال سجناء ومسؤولون هنود، إن آلاف الأشخاص في مراكز الحجر الصحي المكتظة في المباني الحكومية عبر الهند يشكون من نقص الطعام والصرف الصحي ونقص التباعد الاجتماعي، وأن البعض يحاول الهرب.





وقال هيمانجي وورلايكار، نائب عمدة شركة بلدية مومباي، التي لديها واحدة من أعلى حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد: "لقد غمرتني الطلبات - الناس بحاجة إلى أسرّة أفضل، ومراحيض نظيفة"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقالت الشرطة، إن 25 شابًا في مدرسة في سلطانبور بولاية اوتار براديش اشتبكوا مع موظفين في ظروف سيئة ثم فروا من نافذة. تم تعقبهم في القرى المجاورة وأعيدوا.





وقال مسؤول في وزارة الداخلية، إنه كانت هناك تقارير عن وقوع 27 اشتباكات في مراكز الحجر الصحي منذ 16 أبريل. "كان الإحباط والقلق المتزايدين من الأسباب الرئيسية. الناس يغضبون".





كما اشتكى الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية. أصدر الأطباء مقاطع فيديو تظهر طعامًا قديمًا ومراحيض قذرة ونقص في بياضات السرير في راي باريلي، وهو مركز للحجر الصحي في ولاية أوتار براديش.





وقال س.ك. شارما، كبير الأطباء في راي باريلي: "كانت الشكاوى التي قدمها الأطباء مشروعة وقد قمنا الآن بنقل الأطباء إلى بيت ضيافة".





وقالت إيشيتا دبناث، خياطة، لرويترز عبر الهاتف، إنها تعرضت للحجر الصحي في قاعة مجتمعية في مدينة كولكاتا الشرقية، وهي واحدة من 80 امرأة لديها مرحاضين فقط. لقد تجمعنا مثل الماشية هنا".





تم إرسال الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بإيجابية فيروس كورونا الجديد ولكن لم تظهر عليهم أعراض أو أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بهم أو سافروا إلى الخارج إلى المراكز في البداية لمدة 14 يومًا.





لكن الكثير منهم غمرهم منذ ذلك الحين عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الذين حاولوا الفرار من المدن الكبرى في دلهي ومومباي وأحمد آباد بعد أن أعلن إغلاق الشهر الماضي عن أرباحهم وأوقفتهم الشرطة في طريقهم إلى قراهم الأصلية.





بعد أسابيع، يقول المسؤولون المشرفون على هذه المراكز إنهم غير قادرين على التأقلم.



