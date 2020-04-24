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محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:39 م
الحملة
الحملة
محمد كشك
قاد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، حملة لتطهير الشوارع والميادين بمدينة المنصورة، وأكد المحافظ على استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والأحياء لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.

وأوضح مختار أن هذه الحملات تتم في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والخطة التى يتم تنفيذها لرفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال تكثيف أعمال رفع مخلفات القمامة والأتربة أولا بأول.

وأضاف المحافظ أن تلك الحملات مستمرة داخل مدينة المنصورة وجميع مراكز ومدن المحافظة إلى جانب حملات النظافة اليومية للارتقاء بمظهرها وتحسين البيئة العامة وتحقيقا لرضا المواطنين بنطاق المحافظة، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مطالب مواطني الدقهلية.

خروج 69 من المصابين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.

تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين
محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين
محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين
محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين
محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين
محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين
محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين
محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين
محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين
محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين
محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين
محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين

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مستشفيات عزل بوابة الفجر الفجر الشوارع الدقهلية

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