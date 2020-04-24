محافظ الدقهلية يقود حملة بتطهير الشوارع والميادين

قاد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، حملة لتطهير الشوارع والميادين بمدينة المنصورة، وأكد المحافظ على استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والأحياء لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.





وأوضح مختار أن هذه الحملات تتم في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والخطة التى يتم تنفيذها لرفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال تكثيف أعمال رفع مخلفات القمامة والأتربة أولا بأول.





وأضاف المحافظ أن تلك الحملات مستمرة داخل مدينة المنصورة وجميع مراكز ومدن المحافظة إلى جانب حملات النظافة اليومية للارتقاء بمظهرها وتحسين البيئة العامة وتحقيقا لرضا المواطنين بنطاق المحافظة، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مطالب مواطني الدقهلية.



