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رياح شديدة على الإسكندرية في أول أيام رمضان (صور)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:40 م
طقس المحافظة
طقس المحافظة
تعافي 1004 مصابين بكورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.

تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 

وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 3891 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.تشهد محافظة الإسكندرية، في هذه الأثناء، تغيرا كاملا في حالة الطقس، مع انتشار رياح شديدة على أغلب مناطقها، تزامنا مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتسببت حالة الطقس في ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، مع انتشار السحب المغيمة في سماء المحافظة، وسط مخاوف من المواطنين من هطول أمطار، وهدوء كبير في شوارع المحافظة الساحلية.

ولجأ الباعة الجائلين في الشوارع إلى إستخدام المشمعات مع أخذ الحيطة تخوفا من هطول أمطار وتغير حالة الطقس، في الوقت الذي إستعدت فيه الأحياء وشركة الصرف الصحي قبل هطول أمطار.  

وتشهد القاهرة الكبرى طقسا حارًا نهارًا باردًا ليلًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في أنحاء البلاد، مع تواجد الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.

بينما يشهد الوجه البحري طقس حاراَ نهاراَ بارداَ ليلاَ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى عاصفة ترابية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسًا معتدلًا نهارًا باردًا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب فى الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 من أبريل، في القاهرة الكبرى 35 درجة والصغري 18 درجة مئوية، والإسكندرية الكبرى 26 والصغري 16 درجة مئوية، ومطروح الكبرى 22 درجة والصغري 16 درجة مئوية.

أما في الوجه القبلي فتكون في سوهاج الكبرى 39 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا الكبرى 40 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان الكبرى 41 درجة والصغرى 25 درجة.


رياح شديدة على الإسكندرية في أول أيام رمضان (صور)
رياح شديدة على الإسكندرية في أول أيام رمضان (صور)
رياح شديدة على الإسكندرية في أول أيام رمضان (صور)
رياح شديدة على الإسكندرية في أول أيام رمضان (صور)

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مستشفيات عزل طقس المحافظة الطقس اتربة وامطار أول أيام رمضان

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