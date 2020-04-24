تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال على قناة الحياة 

مسلسل الفتوة، بعد ان أمتعنا بمسلسلات القوية يطل علينا النجم ياسر جلال مع مسلسله الجديد الفتوة الذي يخوض به السباق الرمضانى بعد ان كان ظل الرئيس ورحيم وهو أدوار لم نشاهده يلعبها من قبل ومن اجل ذلك ينتظر محبى النجم ياسر جلال عرض الحلقة الاولى من مسلسل الفتوة من أجل الاستمتاع بمشاهدة نجمهم المفضل.









مسلسل الفتوة الحلقة الاولى





تعود الاحداث فى هذا المسلسل الى عصر القاهرة القديمة بحى الجمالية التاريخى المعروف حيث العام 1850 فهناك مجموعة من الفتوات الذين يفرضون الاتاوات على سكان ذلك الحى ولكن يظهر لهم حسن الجبالى ويمنعهم من هذا الامر ويحاول فرض العدل فى ذلك الحى القديم الذي دائما ما يكون له بصمة فى التاريخ المصرى القديم.









أبطال مسلسل الفتوة





يقوم بدور البطولة فى مسلسل الفتوة النجم الكبير ياسر جلال مع الفنان احمد خليل والفنانة هنادى مهنا وليلى احمد زاهر بجانب احمد صلاح السعدنى وعدد من الفنانين الموهوبين والمسلسل من أنتاج شركة سينرجى ومن تاليف هانى سرحان ومن أخراج حسين المنياوى.









موعد مسلسل الفتوة والقنوات الناقلة له





ويعرض مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال يوميا على شاشة قناة الحياة فى تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية بجانب عدد من المسلسلات والبرامج التى تقوم بعرضها القناة لكل متابعيها خلال شهر رمضان المعظم خاصة برامج المقالب والبرامج الدينية والسياسية كبرنامج يحدث فى مصر الان.