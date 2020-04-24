Advertisements

أرقام مهاجم السيتي جابريل خيسوس هذا الموسم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:40 م
جابريل خيسوس
جابريل خيسوس
محمد جمال
يُقدم المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس لاعب مانشستر سيتى الإنجليزي أداء مميز خلال الموسم الجاري، بعدما حصل على ثقة المدرب الإسبانى للفريق بيب جوارديولا وأصبح يشارك لدقائق اكثر، وقام بتسجيل عدة أهداف هامة للفريق على مدار الموسم قبل التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان خيسوس قد حصل على المشاركة بشكل أساسي وفى منافسة قوية مع المهاجم الأرجنتيني والتاريخي لفريق السيتي سيرجيو أجويرو، والذى أبعدته الإصابات هذا الموسم عن العديد من المباريات.

ماذا قدم جابريل خيسوس هذا الموسم؟
شارك اللاعب حتي الأن فى 39 مباراة فى جميع البطولات سجل خلالهم 18 هدف وصنع 9 أهداف، من بينهما 10 أهداف سجلهم ببطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج وصنع 5 أهداف.

ويحتل السيتي تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفنى للفريق المركز الثانى ببطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج، خلف فريق ليفربول والذى إقترب من التتويج باللقب، فى حال عودته بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم

أخبار تهمك

صفقة القاطرة الإفريقية تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ أقل من ساعة

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 16 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

الحضري يصدم إدارة الأهلي بهذا التصريح

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 20 ساعة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 6 ساعات

أخر تطوات صفقة بديل محمد صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ يوم

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:10 م

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

09:04 ص

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

10:05 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

10:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم