أرقام مهاجم السيتي جابريل خيسوس هذا الموسم

يُقدم المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس لاعب مانشستر سيتى الإنجليزي أداء مميز خلال الموسم الجاري، بعدما حصل على ثقة المدرب الإسبانى للفريق بيب جوارديولا وأصبح يشارك لدقائق اكثر، وقام بتسجيل عدة أهداف هامة للفريق على مدار الموسم قبل التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.





وكان خيسوس قد حصل على المشاركة بشكل أساسي وفى منافسة قوية مع المهاجم الأرجنتيني والتاريخي لفريق السيتي سيرجيو أجويرو، والذى أبعدته الإصابات هذا الموسم عن العديد من المباريات.





ماذا قدم جابريل خيسوس هذا الموسم؟

شارك اللاعب حتي الأن فى 39 مباراة فى جميع البطولات سجل خلالهم 18 هدف وصنع 9 أهداف، من بينهما 10 أهداف سجلهم ببطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج وصنع 5 أهداف.





ويحتل السيتي تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفنى للفريق المركز الثانى ببطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج، خلف فريق ليفربول والذى إقترب من التتويج باللقب، فى حال عودته بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم