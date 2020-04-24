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الصحة السعودية: 1172 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 124 حالة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 15102 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي، إن الحالات الجديدة توزعت بين عدة مدن، وتعود 25% منها لمواطنين سعوديين، بينما 75% منها كانت لمقيمين غير سعوديين.

ومن بين مجمل المصابين بكورونا في السعودية، هناك 93 "حالة حرجة" تتلقى الرعاية في العناية المركزة، فيما ارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية بـ124 حالة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2049.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا في المملكة، اثنين لسعوديين و4 لغير سعوديين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 127.

يذكر أن المملكة قد بدأت قبل عدة أيام في تطبيق أسلوب المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًا حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.

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