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دينا فؤاد تروج لمواعيد عرض مسلسل الاختيارعلى قناة ON
الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:37 م
سيدة صادق
نشرت الفنانة دينا فؤاد، بوستر مسلسل" الاختيار "وذلك لتخبر متابعيها بمكان ومواعيد عرض المسلسل وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت "دينا" علي البوستر قائلة: "إنتظرونا اليوم الساعة التاسعة مساء حصرياً على قناة on tv مسلسل الإختيار ، يلا كله يتفرج و يقولى رأيه، رمضان_كريم على حضراتكم جميعاً، سينرجي، الاختيار امير_كرارة، دينا_فؤاد، بيتر_ميمي "
وتبادل جمهور "فؤاد" معها التعليقات حيث قالو: "منتظرين، هي أول حلقة النهاردة، دينا العسل، مع أمير كرارة هيبقي مسلسل نار، هنكسر الدنيا إنشاءلله"
يشار إلى أن مسلسل "الاختيار"يتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الإجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
وعلقت "دينا" علي البوستر قائلة: "إنتظرونا اليوم الساعة التاسعة مساء حصرياً على قناة on tv مسلسل الإختيار ، يلا كله يتفرج و يقولى رأيه، رمضان_كريم على حضراتكم جميعاً، سينرجي، الاختيار امير_كرارة، دينا_فؤاد، بيتر_ميمي "
وتبادل جمهور "فؤاد" معها التعليقات حيث قالو: "منتظرين، هي أول حلقة النهاردة، دينا العسل، مع أمير كرارة هيبقي مسلسل نار، هنكسر الدنيا إنشاءلله"
يشار إلى أن مسلسل "الاختيار"يتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الإجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.