علي ربيع ينقل لجمهورة مواعيد عرض مسلسلة "عمر ودياب" علي قناة ON"إحنا تعبنا قوي"

أعلن الفنان علي ربيع مواعيد عرض مسلسلة "عمر ودياب" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".وعلق "ربيع" قائلاً :"علي خير ان شاء الله انهارده المسلسل، عمر_ودياب، إحنا تعبنا قوي وكل همنا نبسطكو ونتبسط معاكو انتظرونا يا احلي ناس الساعه ٦:٣٠ علي قناه اون والساعه ٩ علي قناه الحياه ورمضان كريم وربنا يبعد عننا اي حاجه وحشه ويرفع الوباء عنا يارب، علي_ربيع"تدور أحداث "عمر ودياب" تدور أحداثه حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.