علي ربيع ينقل لجمهورة مواعيد عرض مسلسلة "عمر ودياب" علي قناة ON"إحنا تعبنا قوي"

View this post on Instagram

علي خير ان شاء الله انهارده المسلسل #عمر_ودياب احنا تعبنا قوي وكل همنا نبسطكو ونتبسط معاكو انتظرونا يا احلي ناس الساعه ٦:٣٠ علي قناه اون والساعه ٩ علي قناه الحياه ورمضان كريم وربنا يبعد عننا اي حاجه وحشه ويرفع الوباء عنا يارب #علي_ربيع