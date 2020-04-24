Advertisements

علي ربيع ينقل لجمهورة مواعيد عرض مسلسلة "عمر ودياب" علي قناة ON"إحنا تعبنا قوي"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
أعلن الفنان علي ربيع مواعيد عرض مسلسلة "عمر ودياب" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وعلق "ربيع" قائلاً :"علي خير ان شاء الله انهارده المسلسل، عمر_ودياب، إحنا تعبنا قوي وكل همنا نبسطكو ونتبسط معاكو انتظرونا يا احلي ناس الساعه ٦:٣٠ علي قناه اون والساعه ٩ علي قناه الحياه ورمضان كريم وربنا يبعد عننا اي حاجه وحشه ويرفع الوباء عنا يارب، علي_ربيع"


تدور أحداث "عمر ودياب" تدور أحداثه حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمر ودياب الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الحضري يصدم إدارة الأهلي بهذا التصريح

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بسبب الرياح.. "لافتة إعلانية" تتسبب في حادث مروري أعلى الدائري (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ ساعة و نصف

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

إيفرتون يرغب في تلبية مطالب برشلونة لضم كوتينيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ ساعة و 6 دقيقة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شاهد.. علي ربيع يُقلد مجدي شطة على "إنستجرام" (فيديو)

علي ربيع ينشر صورة مع أمير كرارة وهنا الزاهد

شاهد.. استعدادات علي ربيع لفيلمه الجديد "خالد بن الوليد" (فيديو)

بكلمات جديدة.. علي ربيع يغني "أغلى من الياقوت" في مسرح مصر (فيديو)

علي ربيع بيبلبط في البحر (فيديو)

علي ربيع: أنا نزلت فالإعصار وهولعها نار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

02:10 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم