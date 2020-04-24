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تعرف على موعد عرض مسلسل البرنس الحلقة 1 الاولى على قناة DMC في شهر رمضان 2020 وموعد الإعادة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
رشا عادل
يشارك الفنان محمد رمضان ونور اللبنانية، في السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "البرنس"، ويعرض المسلسل عبر شاشة "dmc".


ويعرض مسلسل "البرنس" عبر شاشة "dmc" في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة، على أن تكون الإعادة الاولى الساعة 2 صباحًا، وتكون الإعادة الثانية 10 صباحًا.



مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، ويشارك في بطولته الفنان محمد رمضان ونور اللبنانية ورحاب الجمل ونجلاء فتحي وأحمد زاهر وإدوارد وسلوى عثمان ودنيا عبدالعزيز وريم سامي، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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