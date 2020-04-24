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قبل عرضه بساعات.. تعرف على تفاصيل قصة "ونحب تاني ليه" لـ ياسمين عبدالعزيز

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
ينتظر جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز ، بشغف عرض مسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه"، المقرر بدء عرضه اليوم الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويستعرض "الفجر الفني"، تفاصيل قصة "ونحب تاني ليه"، قبل عرض أولي حلقاتها، حيث تدور أحداثه حول مناقشة الكثيرمن قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية، ويحكي عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، وتقابل فيما بعد الفنان كريم فهمي وتقع في حبه ، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.


وسيذاع المسلسل علي قنوات CBC في تمام الساعة 9.30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى له في تمام الساعة 6.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 4.30 عصرا.



مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين.

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