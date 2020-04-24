عاجل من الصحة العالمية بشأن علاج كورونا

أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة عالمية لتسريع إنتاج لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا، وفقًأ لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، من أن عدد الوفيات التي تسببها الملاريا في أفريقيا قد يتضاعف إلى 769 ألفا هذا العام، حيث تعطلت جهود كبح المرض بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





وتوقعت منظمة الصحة العالمية وفق ما نقلته شبكة "سي جي تي إن" الصينية بأن يزداد عدد الإصابات بالملاريا في أفريقيا بسبب الاهتمام بـ فيروس كورونا أكثر من غيره.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس الخميس، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.





تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا





وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





ودعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، الدكتور ماتشيديسو مويتي، جميع البلدان إلى ضمان استمرار العمل للوقاية من الملاريا.





وقال مويتي: "توصل تحليل حديث إلى أنه إذا توقف توزيع ناموسية السرير المعالجة بالمبيدات الحشرية، وانخفضت إدارة الحالات، فقد تتضاعف وفيات الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مقارنة بعام 2018".



