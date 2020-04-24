"الحلقة الأولى".. مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة بتوقيت قناة أون ON وموعد إعادة ح1 الاختيار

Advertisements

يشارك الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي، في المارثون الرمضاني الحالي 2020، بمسلسل "الاختيار" ويعرض المسلسل عبر شاشة "ON"





و يعرض مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة على قناة "ON" في تمام الساعة 9 مسًاء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 4 صباحًا، وتكون الإعادة الثانية 9 مسًاء، وتكون الإعادة الثالثة 3 ونصف عصرًا.







مسلسل "الاختيار" تدور أحداثة حول قصة كفاح الشهيد أحمد المنسي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد كرارة وأحمد العوضي ومحمد عز ودينا فؤاد وسارة عادل وحازم سمير ورامز أمير وماجد المصري ومحمد إمام، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي.