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إعادة فتح طريق القطامية بعد تحسن الأحوال الجوية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:27 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق القطامية العين السخنة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وكانت أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق القطامية العين السخنة وطريق الكريمات لوجود عاصفة ترابية.

وأكد مدير الإدارة على القوات بالتواجد المكثف بالطرق والشوارع الرئيسية، تحسبًا لحدوث أي كثافات مرورية أو حوادث سير.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (963) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (212) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (73) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، (6) دراجات نارية مخالفة، (9) مخالفات شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطريق.

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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى أعلى جسم الكوبرى وذلك لمدة 3 ايام تبدأ يوم الثلاثاء من الساعة الثامنة مساءًا وحتى يوم الخميس من الأسبوع الجاري وذلك لاستكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الايبوكسى بالكوبرى لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن.

وبينت المرور في بيان لها أن العمل سوف يكون على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، موضحة أنه سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد الإدارة العامة للمرور ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بالالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير.

وأكد اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، على تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبرى، وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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